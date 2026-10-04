محافظ بني سويف يعقد سلسلة اجتماعات متواصلة لمتابعة الملفات الخدمية والإنتاجية

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والإنتاجية ومتابعة مستجدات العمل بها.

وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، و كامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، حيث تناولت الاجتماعات سبل رفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع وضع آليات عملية لضمان استدامتها.

وفي مستهل الاجتماعات، ناقش المحافظ مع مسؤولي مشروع النظافة والبيئة عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة العمل، وتعظيم بنود الإيرادات، وترشيد المصروفات، بما يحقق التوازن بين الإمكانات والموارد المتاحة من جانب، ومستوى الخدمة المستهدف من جانب آخر، مع التأكيد على ضرورة توجيه الموارد بالشكل الذي ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة المنظومة وتحسين مستوى النظافة والخدمات المرتبطة بها.

كما عقد المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي مشروعات الدواجن المركزية، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع وبحث سبل زيادة كفاءته وتعظيم عوائده، إلى جانب مناقشة إعادة توزيع العمالة وفقًا لاحتياجات كل مكون من مكونات المشروع وطبيعة العمل به، بما يضمن الاستفادة المثلى من القوة البشرية وتحسين معدلات الأداء والإنتاج.

وتناول الاجتماع كذلك إجراءات التوسع في إتاحة منتجات المشروع، وفي مقدمتها بيض المائدة، من خلال توريده وطرحه بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في توفير منتج جيد للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، في إطار التوجه العام للدولة بالتوسع في منافذ إتاحة السلع الأساسية وتعزيز دور المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظات في دعم الأسواق المحلية. ويأتي ذلك امتدادًا لما شهدته مشروعات الدواجن بالمحافظة خلال الفترة الماضية من اهتمام بزيادة الإنتاج والتوسع في منافذ بيع المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي هذا السياق، كلف المحافظ مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة أحمد مرسي، بالتنسيق مع إدارة مشروعات الدواجن بشأن مراجعة وتوزيع العمالة وفقًا للاحتياجات الفعلية ومكونات العمل بالمشروع، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويدعم كفاءة التشغيل.

كما عقد المحافظ اجتماعًا مع المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات الإسكان، وفي مقدمتها الموقف الخاص بعمارات 9 و10 ضمن منطقة الـ 104 عمارة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بمنطقة الـ 44 عمارة ووحدات الإيواء الأولى بالرعاية بمنطقة بياض العرب، وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي سبق رصدها خلال الجولات الميدانية والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية الخاصة بهذه الملفات، والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية للمشكلات القائمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من مشروعات الإسكان، مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء من الإجراءات المحددة. وكانت المحافظة قد تابعت خلال الفترة الأخيرة إجراءات معالجة الملاحظات الخاصة بهذه المناطق، ومنها فحص المشكلات المتعلقة بالعمارتين 9 و10 بمنطقة الـ 104 عمارة، إلى جانب إعداد التصورات اللازمة بشأن منطقة الـ 44 عمارة ووحدات الإيواء.

وفي اجتماع آخر، ناقش المحافظ مع محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، وعماد ربيع مدير عام الشؤون المالية، عددًا من اللوائح والإجراءات المالية المنظمة للأعمال المشتركة بين المحافظة والوحدات المحلية، وكذا الإجراءات المرتبطة بالتعاون بين الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية، ومنها الحماية المدنية والمرور وشرطة المرافق، بهدف تذليل أي معوقات إدارية أو مالية قد تؤثر على انتظام العمل، ورفع كفاءة الأداء في هذه المرافق والخدمات الحيوية.

كما عقد المحافظ اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الشؤون المالية ومسؤولة المكتب الفني شيرين حسين، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بديوان عام المحافظة، إلى جانب الملفات المرتبطة بالممشى السياحي، ومنها أعمال الصيانة وصيانة بعض المنشآت، ومتابعة منظومة النظافة والصيانة والأمن الإداري بمنطقة الكورنيش، فضلًا عن عدد من الملفات المتعلقة بموقف عدلي منصور، وعدد من الملفات الخدمية الأخرى التي تمس حياة المواطنين.

وشدد المحافظ خلال الاجتماعات على أهمية التعامل مع مختلف الملفات وفق رؤية تقوم على حسن إدارة الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق دون التأثير على مستوى الخدمة، مع سرعة التعامل مع المعوقات، ورفع كفاءة الأصول والمشروعات التابعة للمحافظة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة منها، ويحافظ على استدامة الخدمات والمرافق الحيوية بالمستوى اللائق الذي يلمسه المواطن.

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