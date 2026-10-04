بعد الحصول على تمويل كبير.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل فريقًا بحثيًا بكلية الطب البيطري

استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، الدكتور خالد النسر عميد الكلية، والدكتورة تغريد نبيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا. والدكتور خالد عباس، أستاذ الطب الشرعي والسموم وعميد كلية الطب البيطري السابق استشاري المشروع، والدكتور ولاء مصيلحي، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بالكلية ورئيس المشروع، والدكتورة فاطمه مصطفى نائب رئيس المشروع، والدكتورة رحاب عزت بكلية العلوم، وذلك بمناسبة حصول مشروع بحثي مبتكر بالكلية على تمويل قدره 2.3 مليون جنيه مصري من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ضمن النداء الرابع من برنامج التميز في العلوم التطبيقية والابتكار – ASPIRE Egypt (Call 4)، ولمدة تنفيذ تبلغ ثلاث سنوات، بحضور الدكتور خالد النسر عميد الكلية،

ومن جانبه، قدم الدكتور طارق علي التهنئة لفريق المشروع البحثي، مشيدًا بما حققه من إنجاز يعكس تميز الباحثين بجامعة بني سويف وقدرتهم على تقديم مشروعات بحثية تطبيقية تسهم في معالجة التحديات البيئية والمجتمعية، مؤكدًا دعم الجامعة للبحث العلمي وتشجيع الباحثين على التقدم للمشروعات والبرامج البحثية التنافسية، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويأتي المشروع تحت عنوان:

Green Synthesis of LDH-Marine Biowaste Composites Immobilized onto Kaolin Pellets for Advanced Aquaculture and Fish Hatchery Wastewater Purification (AWP-LMBC)

كما أوضح الدكتور طارق علي، أن المشروع يستهدف تطوير حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة ومستدامة لإدارة جودة المياه في أنظمة الاستزراع المائي المكثف والمفرخات السمكية، من خلال تصميم مواد ماصة عالية الكفاءة، مستقرة ميكانيكيًا ومتوافقة بيولوجيًا، تعتمد بصورة أساسية على الكاولين المصري، مع الاستفادة من مصادر مستدامة تشمل الدولوميت والمخلفات البحرية في تصنيع مواد الهيدروكسيدات المزدوجة الطبقية (LDH).

كما يركز المشروع على تطوير مواد مبتكرة يمكن توظيفها في إزالة الأمونيا وبعض المعادن الثقيلة من مياه أحواض الاستزراع السمكي والمفرخات، مع تقييم كفاءتها وقدرتها على الامتصاص، ودراسة حركية التفاعل وإمكانية إعادة استخدامها، سواء في ظروف محاكاة لبيئات الاستزراع المائي أو باستخدام عينات من المياه الفعلية.

ويُعد المشروع نموذجًا للبحث العلمي التطبيقي الذي يجمع بين الابتكار والاستدامة البيئية وإعادة توظيف المخلفات والاستفادة من الموارد المحلية، بما يسهم في تقديم حلول علمية لمشكلة حيوية ترتبط بجودة المياه وصحة الكائنات المائية واستدامة قطاع الاستزراع السمكي.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور خالد النسر، عميد كلية الطب البيطري، والسادة وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة والتقدير للدكتور خالد عباس، والدكتور ولاء مصيلحي، وفريق المشروع البحثي، بمناسبة الحصول على التمويل، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس الجهود البحثية المتميزة التي تبذلها الكلية في مجال البحث العلمي التطبيقي والابتكار.