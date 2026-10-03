نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن لقائه بعدد من الأعضاء في بني سويف

أصدر الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن ما تم تداوله حول اللقاء الذي جمعه اليوم بعدد من الزملاء المحامين في بني سويف، وما شهده اللقاء من نقاشات حادة وانفعالات، مؤكدًا أن ما جرى خرج بالمشهد عن الإطار الذي يليق بنقابة المحامين وأبنائها.

وجاء نص البيان كالتالي:

تابعت ما تم تداوله بشأن اللقاء الذي جمعني اليوم بعدد من الزملاء المحامين في بني سويف، وما شهده من نقاشات حادة وانفعالات خرجت بالمشهد عن الإطار الذي يليق بنقابة المحامين وأبنائها.

وإذ أؤكد اعتزازي وتقديري لمحامي بني سويف وتاريخهم المهني المشرف، فإنني أؤكد كذلك أن مقام نقيب المحامين، وهيبة النقابة، وكرامة أعضائها، قيم مترابطة لا يجوز الانتقاص من أي منها تحت وطأة الخلاف أو الانفعال.

إن الاختلاف في الرأي والتعبير عن المطالب حق مكفول لكل محامٍ، ويظل الحوار المؤسسي الهادئ هو الطريق الصحيح لعرض تلك المطالب ومناقشتها والوصول إلى حلول حقيقية بشأنها.

وانطلاقًا من مسؤوليتي نقيبًا لجميع محامي مصر، فلن أسمح بأن تتحول الواقعة إلى سبب للفرقة أو إلى ساحة لتبادل الاتهامات والإساءات.

وأدعو الزملاء في بني سويف إلى لقاء قريب داخل بيت المحامين، نستمع فيه إلى جميع الآراء والمطالب، ونتجاوز ما حدث بما يحفظ كرامة الجميع ويصون وحدة النقابة وهيبتها.

نختلف في الرأي، ولكننا نظل جميعًا أبناء نقابة واحدة، تجمعنا المهنة وتحكمنا تقاليدها العريقة.

كان قد شهد لقاء نقيب المحامين فى بنى سويف اعتراضات ومشادات بين الاعضاء المشاركين وبين نقيب المحامين بسبب مناقشة ملف الخدمات الصحية المقدمة للمحامين والمستشفيات المتاحة لهم، حيث تطور النقاش بين الطرفين أثناء الحديث عن منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأعضاء النقابة، قبل أن يحتد الحوار بينهما .