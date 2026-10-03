نقيب المحامين يفتتح أعمال تطوير نادي محامي بني سويف

افتتح الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، نادي محامي بني سويف، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره، إلى جانب افتتاح المكتبة القانونية الملحقة بمقر النقابة، وقاعة المحاضرات ومعهد المحاماة بمبنى النقابة الفرعية بالمحافظة، وذلك على هامش حضوره احتفالية نقابة محامي بني سويف لتكريم أبناء المحامين المتفوقين.

وأكد النقيب العام حرص النقابة على تقديم جميع أوجه الدعم لمحامي بني سويف، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يلبي احتياجاتهم ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات النقابية، مشددًا على استمرار جهود النقابة في تطوير مقارها ومنشآتها بما يليق المحامين.

وتفقد الدكتور عبد الحليم علام، خلال جولته، المقر الإداري لنقابة محامي بني سويف، واطلع على أعمال التطوير التي شهدها مقر النقابة، وذلك بحضور طارق عبد العظيم، نقيب محامي بني سويف، وأعضاء مجلس نقابة محامي بني سويف الفرعية، ولفيف من المحامين.

رافق النقيب العام خلال جولته محمد الكسار، وكيل النقابة، والسيد جابر، عضو مجلس النقابة العامة، وخالد عمار، نقيب محامي جنوب سيناء.