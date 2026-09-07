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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المحامين يفتتح أعمال تطوير وتجديد مقر نقابة جنوب الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

افتتح الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أعمال التطوير والتجديد بمقر نقابة المحامين بجنوب الجيزة، بحضور مجلس النقابة الفرعية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في إطار حرص النقابة العامة على الارتقاء بمقار النقابات الفرعية وتوفير بيئة تليق بالسادة المحامين وتلبي احتياجاتهم.

وشملت أعمال التطوير والتجديد المقر الإداري للنقابة بالكامل، حيث جرى إعادة التشطيب والتأثيث والتجهيز بصورة تليق بالسادة المحامين، وتوفر لهم مقرًا ملائمًا لمباشرة أعمالهم النقابية والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء مكتبة قانونية لخدمة السادة المحامين، بما يوفر لهم مصدرًا للمعرفة والمراجع القانونية، إلى جانب إنشاء قاعة اجتماعات جديدة أُطلق عليها اسم الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، لتكون مخصصة لعقد الاجتماعات والفعاليات النقابية.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحامي جنوب الجيزة تقديرهم لما تم إنجازه من أعمال تطوير بالمقر، موجهين الشكر إلى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على استجابته لمطالبهم وحرصه على تطوير مقر النقابة وتجهيزه بما يليق بالسادة المحامين.

ويأتي تطوير مقر نقابة جنوب الجيزة ضمن جهود النقابة العامة للارتقاء بمستوى المقار والخدمات المقدمة للمحامين، وتعظيم الاستفادة من أصول النقابة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

عبدالحليم علام نقيب المحامين أعمال التطوير المحامين

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