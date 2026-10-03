«أكل ودبح وروقان».. رياض الخولي يفتح صندوق أسرار «ريا وسكينة»

كشف الفنان القدير رياض الخولي، عن تفاصيل وكواليس تُعرض لأول مرة حول مسلسل «ريا وسكينة»، مؤكداً أن النجاح الساحق الذي حققه العمل وعرضه لأكثر من 20 مرة يعود إلى حالة الحب والروقان والإتقان الشديد التي سادت أجواء التصوير.

وأوضح الفنان الكبير رياض الخولي، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أن كواليس المسلسل كانت من أحلى الأيام التي مرت في حياته الفنية، قائلاً: «كنا بناكل ونذبح كلنا مع بعض، أنا وعبلة كامل وسمية الخشاب وجمال العدل وسامي العدل.. العمل اتعمل بمزاج وروقان وحب، أحلى كواليس مرت في حياتي».

ووجه «الخولي» تحية خاصة للفنانة القديرة عبلة كامل والمخرج الكبير جمال عبد الحميد، مشيداً بدقة الأخير واهتمامه بالتفاصيل التاريخية واللغوية لتلك المرحلة، واصفاً إياه بالمخرج التوجيهي الذي يفتقده الوسط الفني حالياً.

وأضاف: «جمال عبد الحميد كان عارف إمتى اللازمة تتقال وإمتى تقف، زي لازمة مهلبية بالزبيب أول ما بدأوا يقتلوا خلاص وقفها، لأنه لو كررها كتير كانت هاتفقد معناها ودمها يتقل.. هو ده المخرج اللي بيوجه مش اللي بياخد المشهد وخلاص».

كما واصل «الخولي» حديثه بالإشارة إلى أن هذه الروح الإخراجية التي تمتلك رؤية حقيقية وتوجيهاً للممثل أصبحت قليلة اليوم، مستدركاً بأنه يرى هذه الخصلة متوفرة في بعض مخرجي الجيل الحالي، وعلى رأسهم المخرج حسين المنباوي.