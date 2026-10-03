كل عضلاتي مشدودة.. شمس البارودي تطمئن جمهورها: الحمدلله كل الأطباء طمأنوني

طمأنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي متابعيها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لحادث منذ نحو أسبوعين، مؤكدة أن الأطباء طمأنوها على صحتها، وأن الفحوصات والتشخيص أوضحت تعرض عضلاتها لحالة من الشد.

شمس البارودي

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمدلله كل الأطباء طمأنوني، التشخيص كل عضلاتي مشدودة، فكتب لي باسط عضلات».

وأضافت: «فعلاً الوقعة كانت عين، شكلها كده بالظبط مبرقة، ونزع منها الطيبة»، في إشارة إلى شدة الحادث وتأثيره عليها، مؤكدة أنها تلقت طمأنة من الأطباء بشأن حالتها.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.