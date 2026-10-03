إندونيسيا ومجموعة العشرين ترفضان استخدام الغذاء أداة للضغط الجيوسياسي

أكد وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو، أن وزراء تجارة مجموعة العشرين رفضوا محاولات استخدام الغذاء أداة للضغط الجيوسياسي، مشددين على أن الغذاء يرتبط ببقاء الإنسان ولا يجوز استخدامه وسيلة للإكراه أو الضغط على الدول.

وقال سانتوسو، في بيان اليوم، السبت، حول نتائج اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية قبل يومين، إن الغذاء يجب أن يظل أساسًا للكرامة الإنسانية، وإن استخدامه للضغط السياسي أو الجيوسياسي لا يمكن تبريره.

وأضاف أن إندونيسيا وأعضاء مجموعة العشرين شددوا على ضرورة التعاون والتحرك المشترك لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه التجارة الدولية، بما في ذلك قضية الطاقة الإنتاجية الفائضة، وممارسات العمل القسري، وقواعد التعريفة الجمركية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في منظمة التجارة العالمية، مع احترام اختلاف السياسات الاقتصادية والمبادئ التي تتبعها كل دولة.

وفيما يتعلق بالجدل بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، أوضح الوزير الإندونيسي أن تقييم هذه المسألة ينبغي أن يستند إلى دراسة دقيقة لديناميكيات السوق، بما يشمل التوازن بين العرض والطلب، ومعدلات تشغيل المصانع، والسلوك التجاري، والعوامل الرئيسية المؤثرة في الإنتاج.

وشدد على ضرورة أن تستند تقييمات الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى أدلة وتحليلات خاصة بكل قطاع، نظرًا لاختلاف دورات التشغيل وهياكل سلاسل الإمداد والقدرات التكنولوجية وديناميكيات الأسواق من قطاع إلى آخر.

وفيما يتعلق بقواعد التجارة متعددة الأطراف، أكد سانتوسو ضرورة أن تلتزم منظمة التجارة العالمية بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية وتطبقه بصورة صارمة على النظام التجاري العالمي، بما يضمن القدرة على التنبؤ بالقواعد وعدم التمييز في التجارة الدولية.

كما أشار إلى أن هذا المبدأ يؤدي دورًا أساسيًا في تسهيل المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية والحفاظ على وضوح التزامات الدول المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق.