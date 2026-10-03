أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة الأملاح في الجسم ولكن بدرجات مختلفة لذا فقد لا تظهر أعراض واضحة على أصحاب الحالات البسيطة بينما يتعرض أصحاب النسب المرتفعة من أعراض واضحة بل وتصبح خطيرة في بعض الأحيان.

وزيادة نسبة الأملاح في الجسم لا تنتج فقط من تناول الأطعمة المملحة بل هناك أكلات تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم دون أن ندرك مثل الأطعمة المعلبة وبعض الخضروات.

ووفقا لموقع webmd يطلق علميا على زيادة نسبة الصوديوم في الدم اسم فرط صوديوم الدم (Hypernatremia) وتحدث هذه الحالة عادة نتيجة عدم تناول كميات كافية من الماء، أو فقدان السوائل الشديد من الجسم مثل التعرق المفرط والإسهال والقيء، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الماء والأملاح وتأثر وظائف الخلايا والأعضاء الحيوية، وعلى رأسها الدماغ.

ونعرض لكم أبرز الأعراض التى تكشف زيادة الأملاح في الجسم.

العطش الشديد والجفاف

يعد الشعور بالعطش الحاد والمستمر من أبرز العلامات، إذ يحاول الجسم استعادة التوازن وتعويض النقص في السوائل.

جفاف الفم واللسان والجلد

يلاحظ المصاب بزيادة الأملاح وجود جفاف في الأغشية المخاطية للفم وخشونة في الجلد وقلة إفراز اللعاب والدموع.

التعب العام والإرهاق

يؤثر اختلال مستويات الأملاح على كفاءة عمل الخلايا والعضلات، مما يسبب الشعور بالإجهاد والضعف الجسدي من أقل مجهود.

الارتباك والتغيرات العصبية

في الحالات الأكثر تقدما، قد يؤدي الجفاف وارتفاع تركيز الصوديوم إلى التشوش الذهني والارتباك وصعوبة التركيز، وفي الحالات الشديدة قد تحدث الهلوسة أو النوبات العصبية أو فقدان الوعي.

ضعف العضلات والتشنجات

يؤدي نقص السوائل واختلال توازن الشوارد الكهربائية إلى ضعف العضلات والتشنجات.

قلة التبول وتغير لون البول

عند زيادة الأملاح، يحاول الجسم الاحتفاظ بالسوائل مما يؤدي إلى انخفاض معدل التبول وقد يصبح لون البول داكنا أو مركزا.