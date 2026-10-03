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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

3 سنوات مشدد وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل تاجر في الحشيش برأس سدر

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهم ع.ن.م.ع.، 25 عامًا، عاطل، مبلغ 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل القضية إلى 6 يوليو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر، تفيد بقيام المتهم، المقيم بمنطقة أبو صويرة، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها لعملائه.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، أكدت الأجهزة الأمنية صحة المعلومات، واستصدرت إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وتفتيشه، وما قد يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، إلى جانب ضبط الأسلحة النارية، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

ونفاذًا للإذن، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة، وبعد ورود معلومات عن تحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بمنطقة أبو صويرة، جرى إعداد كمين أسفر عن ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد عملائه.

وعُثر بحوزته، بحسب محضر الضبط، على كيس بلاستيكي بداخله 20 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدره 150 جنيهًا، وهاتفين محمولين.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الهاتفين المحمولين في التواصل مع العملاء، فيما قرر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته يمثل متبقيًا من حصيلة بيع المواد المخدرة، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيقات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6807 لسنة 2026 جنح رأس سدر، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 904 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهم مبلغ 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء محكمة جنايات مخدرات رأس سدر

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