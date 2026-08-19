محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال حماية طريق الرملة بأبو زنيمة من أخطار السيول

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال تنفيذ الحمايات من أخطار السيول بطريق قرية الرملة بمدينة أبو زنيمة، وذلك خلال جولة ميدانية رافقته خلالها الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة، وممثل جهاز تعمير سيناء، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الحالي للمشروع.

واطلع المحافظ على سير أعمال الحماية الجاري تنفيذها على جانبي الطريق، موجّهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مع الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يضمن رفع مستوى الأمان والسلامة للمواطنين والمركبات، ويحافظ على كفاءة الطريق واستدامته.

ويبلغ طول طريق قرية الرملة نحو 17 كيلومترًا، ويمتد من مدخل القرية على الطريق الإقليمي وصولًا إلى منطقة الـ30 بيتًا، وقد تم الانتهاء من أعمال رصف الطريق بالكامل ودخوله الخدمة، بينما تتواصل أعمال تنفيذ الحمايات على جانبيه للحد من مخاطر السيول والحفاظ على الطريق والمنشآت المرتبطة به.

ويُعد الطريق جزءًا من المرحلة الثانية لمشروع تطوير طريق قرية الرملة، عقب تنفيذ المرحلة الأولى بطول 9 كيلومترات، والتي تمتد من الطريق الساحلي بمنطقة المطلة بمدينة أبو زنيمة حتى الطريق الإقليمي، بما يسهم في تحسين الربط بين القرية وشبكة الطرق الرئيسية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق وأعمال الحماية من أخطار السيول، باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية، وتعزيز عوامل الأمان، وحماية المواطنين والمنشآت والاستثمارات، في إطار خطط الدولة للتنمية الشاملة بمحافظة جنوب .