الأمم المتحدة: منتدى العلمين أفريقيا فرصة مهمة لتشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون

كشفت حنان مرسي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية بالأمم المتحدة، أن منتدى العلمين أفريقيا للأعمال يمثل فرصة مهمة لتشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مؤكدة أهمية استغلال ما تمتلكه القارة من موارد وإمكانات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضافت حنان مرسي، خلال لقائها مع هاني النحاس، مراسل برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن التوترات العالمية تفرض ضرورة زيادة التعاون بين دول أفريقيا، مشيرة إلى أن القارة تمتلك الموارد اللازمة لدعم الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية دائمة، إلى جانب ضرورة تشجيع الاستثمار في القارة وتحسين مستوى المعيشة للشعوب الأفريقية.

وأكدت أن أفريقيا قادرة على تجاوز الأزمات العالمية من خلال الاستفادة من مواردها، مشددة على أهمية عقد صفقات استثمارية كبيرة وزيادة التبادل التجاري مع دول القارة، موضحة أن نجاح منتدى العلمين أفريقيا للأعمال سيظهر خلال المستقبل القريب من خلال تحقيق مزيد من الترابط والتعاون مع أفريقيا.

وأشارت إلى ضرورة تقوية تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين دول القارة، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، والعمل على توفير المزيد من التسهيلات التجارية بين الدول الأفريقية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز التكامل الاقتصادي.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص المصري كان من أوائل المستثمرين في أفريقيا، مؤكدة ضرورة تقديم المزيد من المساعدة للقطاع الخاص للتوسع في الأسواق الأفريقية، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في القارة.

وشددت حنان مرسي على أهمية تركيز الدول الأفريقية على تنمية الطرق وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تقليل تكلفة النقل ودعم حركة التجارة بين دول القارة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل مشكلات العملة الصعبة التي تواجه التعاملات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية.