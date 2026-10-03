أبو العينين لرئيس نيجيريا السابق: مصر تطورت وأصبحت مكانا رائعا للسياحة والصناعة

أعرب النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، عن سعادته وترحيبه بلقاء أوباسانجو رئيس نيجيريا السابق، في حفل عشاء على هامش منتدى العلمين أفريقيا للأعما.



وقال أبو العينين في كلمته خلال حفل عشاء أقامه على هامش منتدى العلمين أفريقيا والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بفضل تأثيرك وعلاقاتك الجيدة مع القادة الأفارقة يمكن تحقيق الكثير من الأشياء ".

وتابع أبو العينين :" عليك ان ترى ما يحدث في مصر من تطوير ومصر توسعت وأصبحت مكانا رائعا للسياحة والصناعة والمناطق الاقتصادية وحدث تغيير إيجابي كبير خلال السنوات العشرة الماضية ".

وأكمل أبو العينين :" تجربة مصر في التطوير يجب استنساخها في دول أفريقية أخرى".

وأضاف أبو العينين :" مصر تتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية ومصر جزء من أفريقيا ويمكن لدورها أن يساعد الكثير من الدول الافريقية الأخرى من خلال خبراتنا وشعبنا المستعد للعمل يد بيد مع جميع الشعوب الافريقية ".



