ترحيب متبادل.. تفاصيل لقاء أبو العينين ورئيس نيجيريا السابق على هامش منتدى العلمين- أفريقيا

استعرض الإعلامي أحمد موسى، استضافة النائب محمد أبو العينين لأوباسانجو، رئيس نيجيريا السابق.

ووجه رئيس نيجيريا خلال الفيديو الذي عرضه الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر إلى النائب محمد أبو العينين وزوجته على حسن الاستضافة، مردفًا: أنا هنا اليوم وهذه الزيارة ليس لها مثيل، كما أنني تناولت طعامًا لم آكله من قبل".

وتابع: جئت اليوم إليكم وأنتم أطعمتمونا واستقبلتمونا، لقد أطعمتونا حتى شبعنا، ورد الجميل سيكون رد الصاع صاعين لسيادة النائب".

ومن جانبه، أعرب النائب محمد أبو العينين عن سعادته بزيارة رئيس نيجيريا السابق، وتحدثه عن لقائه منذ 7 سنوات بشأن التوسع في التعاون مع مصر في ملف الصناعة.

ولفت إلى أنه يأمل أن يلتقي غدًا المسؤولين، ومتأكد من خلال علاقته الطيبة مع قادة أفريقيا.

وقال إن الزيارة الحالية غير محسوبة لأنها قصيرة، وفي المرة القادمة سوف أريك تطور مصر في قطاع السياحة والمنطقة الاقتصادية والبنية التحتية، ويجب تخصيص مزيد من الوقت.