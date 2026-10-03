مساعد وزير الخارجية الأسبق: الزج باسم مصر في أزمة إثيوبيا مرفوض

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزج باسم مصر في أزمة إثيوبيا مرفوض، مضيفا:" الأقاليم الإثيوبية تشعر بعدم الرضا من السيطرة المطلقة للحزب الحاكم".

وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" موقف مصر ثابت والقاهرة تحترم سيادة الدول الوطنية ومنتدى العلمين يستهدف تحقيق أمن واستقرار القارة الأفريقية ".



وتابع محمد حجازي :" إثيوبيا تبحث عن موطأ قدم عسكري على البحر الأحمر بما يهدد أمن البحر الأحمر ".

وأكمل :" قمة مصر وإريتريا والصومال والسودان ستؤكد على دعم الاستقرار الإقليمي ".

وأضاف :" على الحكومة الإثيوبية أن تتعامل مع أزماتها الداخلية ولا تقوم بتصدير الخلافات لدول الجوار ".

