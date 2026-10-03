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بورصة لندن.. رئيس التنشيط السياحي يتفقد جناح مصر ويبحث مع Jet2 زيادة الرحلات البريطانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بورصة لندن.. رئيس التنشيط السياحي يتفقد جناح مصر ويبحث مع Jet2 زيادة الرحلات البريطانية

بورصة لندن للسياحة..
بورصة لندن للسياحة..
أ ش أ

تفقد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، موقع إقامة الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2026)، بأرض المعارض «Excel London»، في إطار الاستعدادات للمشاركة المصرية كشريك رئيسي في فعاليات البورصة المقرر انطلاقها أوائل نوفمبر المقبل.

وعقد يوسف اجتماعًا مع مدير الفعالية ومدير التسويق ببورصة لندن الدولية للسياحة، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية، التي تشهد زيادة في مساحة الجناح مقارنة بالعام الماضي، بما يتناسب مع زيادة أعداد العارضين المصريين المشاركين، والتي بلغت 110 عارضين يمثلون عددًا من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية.

وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بمواقع العارضين وشاشات العرض الرقمية والإعلانات الترويجية داخل الجناح المصري، بما يبرز تنوع المقومات والمنتجات والوجهات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.. وحضر الاجتماع محمد محسن، مدير وحدة دول غرب وجنوب أوروبا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في فعالية «شراكات الوجهات السياحية» التي نظمتها مجموعة «Jet2»، بمشاركة ممثلي عدد من المقاصد السياحية حول العالم، من بينها إسبانيا والبرتغال وتركيا وكرواتيا والجبل الأسود ومالطا.

وتضمنت الفعالية عددًا من ورش العمل المهنية مع ممثلي كبرى شركات التسويق العالمية، من بينها Google وYouTube وMeta وAdobe، حيث تناولت أحدث أدوات الترويج السياحي، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الحملات الترويجية.

وعقد يوسف عددًا من اللقاءات المهنية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «Jet2 Airlines & Holidays»، ومدير عام المطارات والمنظمات الدولية بالمجموعة، والمدير التنفيذي للمطارات، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون السياحي بين الجانبين.

وتناولت اللقاءات المشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2026)، وبرنامج تحفيز الطيران، إلى جانب استعراض الجهود الدعائية والترويجية لرحلات الطيران المباشرة التي تعتزم شركة «Jet2.com» البريطانية تسييرها إلى مصر، من عدد من المدن البريطانية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، اعتبارًا من فبراير 2027.

وناقشت اللقاءات البرامج السياحية المقرر إضافتها، وإمكانية التوسع مستقبلًا في تشغيل الرحلات الجوية لتشمل مطاري سفنكس الدولي والأقصر الدولي، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البريطانية.

تأتي هذه التحركات في إطار الاستعداد للمشاركة المصرية في بورصة لندن الدولية للسياحة، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات المهنية الدولية في قطاع السياحة والسفر، وبما يستهدف تعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري وتوسيع الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران والأسواق السياحية العالمية.

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إقامة الجناح المصري بورصة لندن مشاركة المصرية

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