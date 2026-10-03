سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

احتفلت الفنانة سحر نوح، ابنة الفنان الراحل محمد نوح، بعقد قران نجلها محمد موسى، حفيد الفنان الراحل، في أحد الأماكن بالتجمع الخامس، بحضور زوجها الإعلامي مدحت شلبي، وعدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، من بينهم الفنانة نادية مصطفى، والكابتن مصطفى عبده، والدكتور حسين نوح، والإعلامية سهير جودة، والكاتبة نسرين حجاج.

ويأتي الاحتفال في ظل ارتباط أسرة العريس بتاريخ فني، إذ يُعد جده الفنان محمد نوح من أبرز الأسماء التي تركت بصمة في الموسيقى والغناء المصري، واشتهر بأغنيته الوطنية «شدي حيلك يا بلد»، التي ارتبطت بوجدان المصريين، وبرز حضورها خلال ثورة 25 يناير. وامتدت مسيرته إلى التلحين والمسرح والسينما، حيث شارك في أعمال فنية عدة، من بينها «الزوجة الثانية» و«السيد البلطي»، كما أسس فرقة «النهار»، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عام 1991.

وكانت سحر نوح قد تحدثت في حوار سابق مع «المصري اليوم» عن كواليس ارتباطها بمدحت شلبي، موضحة أن تعارفهما بدأ من خلال برنامج مسابقات كان يقدمه، قبل أن تتطور علاقتهما من الصداقة إلى الزواج، بعد أن تقدم شلبي لطلب يدها من والدها، الذي كان يقدره ويثق به.

وأشارت سحر نوح إلى أن زواجهما مستمر منذ 24 عامًا، مؤكدة أن العلاقة بينهما قائمة على التفاهم والقبول الأسري، إذ تعتبر ابنة مدحت شلبي ابنتها، كما يتعامل هو مع أبنائها باعتبارهم أبناءه، معربة عن تقديرها له ولدوره في حياتها وحياة أسرتها.