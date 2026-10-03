قنصوة يهنئ عمرو الليثي بإعادة انتخابه رئيسًا لاتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، الدكتور عمرو الليثي، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن إعادة انتخاب الدكتور عمرو الليثي رئيسًا للاتحاد تعكس الثقة التي يحظى بها، وتؤكد ما يتمتع به من خبرات وكفاءة في المجال الإعلامي، كما تمثل تتويجًا لدور الإعلام المصري ومكانته الرائدة والمحورية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع قنصوة أن تولي الليثي هذا المنصب سيسهم في تعزيز أواصر التعاون وتنسيق الجهود الإعلامية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يدعم تبادل الخبرات، ونشر قيم الحوار والاعتدال، وترسيخ جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز دور الإعلام في دعم قضايا التنمية والتقارب بين الدول الإسلامية.