جمال يخطف القلوب.. غادة عبد الرازق تتألق مع ابنتها روتانا | صور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها أحدث ظهور لها رفقة ابنتها روتانا، في جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

غادة عبد الرازق

وظهرت غادة عبد الرازق خلال الصور بإطلالة أنيقة، برفقة ابنتها روتانا، وسط تفاعل متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت جلسة التصوير بإعجاب عدد كبير من متابعي غادة عبد الرازق، الذين تفاعلوا مع الصور وأشادوا بإطلالتها وظهورها رفقة ابنتها.

وتحرص غادة عبد الرازق من وقت لآخر على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها ولحظاتها العائلية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق المشهد خلال الفترة الأخيرة بأحدث أعمالها الفنية، حيث قدمت مسلسل «شباب امرأة» في رمضان، وجسدت خلاله شخصية «شفاعات».

وظهرت كضيفة شرف في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، وتستعد غادة خلال الفترة المقبلة للمشاركة في موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل «روح وجسد»، إلى جانب مشروع «خيوط من ذهب»، وذلك بعد اعتذارها عن تقديم مسلسل «عاليا» في موسم رمضان 2026.