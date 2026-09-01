عماد يسري: غادة عبد الرازق نجمة الألفية التي غيرت مفهوم البطلة الدرامية

أشاد الناقد الفني عماد يسري بالنجمة غادة عبد الرازق، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أبرز النجمات اللاتي قدمن نموذجًا مختلفًا للبطلة الدرامية خلال الألفية الجديدة، مشيرًا إلى أن اختياراتها الفنية وأدوارها المتنوعة ساهمت في تغيير شكل البطولة النسائية على الشاشة.

وقال عماد يسري، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: «غادة عبد الرازق هنقول الوجه الحقيقي لنجمة الألفية، وهي النجمة اللي غيرت مفهوم البطلة الدرامية من بداية الألفية».

وأضاف أن غادة عبد الرازق قدمت خلال مشوارها الفني مجموعة من الأدوار المختلفة والجريئة، لافتًا إلى أن من بين أعمالها مسلسل «وادي فيران»، الذي قدمت خلاله شخصية فتاة تعمل في الموساد الإسرائيلي، معتبرًا أن بداياتها الفنية كانت قوية ولفتت الأنظار إليها.

وتابع عماد يسري: «غادة عبد الرازق حالة فنية متكاملة، دايمًا بتختار أدوارها اللي فيها جرأة، وطلتها مختلفة، ونجمة استطاعت أن تغير مفهوم البطلة الدرامية، وقيمة مضافة لكل عمل فني تشارك فيه».

وأكد الناقد الفني أن حضور غادة عبد الرازق على الشاشة ارتبط باختيارات فنية مختلفة، جعلتها تحافظ على مكانتها كإحدى أبرز نجمات الدراما خلال السنوات الماضية.