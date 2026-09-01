بعد الفوز على غزل المحلة.. معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة 4 أيام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام، عقب الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الجهاز الفني في ظل توقف منافسات الدوري خلال الفترة الحالية بسبب فترة التوقف الدولي، عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل، استعدادًا للمرحلة المقبلة من الموسم، والتي تشهد استئناف منافسات كأس عاصمة مصر والدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، سجله أحمد شريف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 13 نقطة.