مانشستر يونايتد يودّع كأس كاراباو بعد خسارته أمام برايتون

ودّع فريق مانشستر يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو”، بالخسارة بثلاثية مقابل هدفين، أمام برايتون، ضمن منافسات الدور الثالث بالبطولة.

وجاءت ثلاثية برايتون عن طريق تشارالامبوس كوستولاس وباسكال جروس وماكسيم دي كوبير في الدقائق 45-1، 65، 70.

فيما جاءت ثنائية مانشستر يونايتد عن طريق شيا لاسي وماسون ماونت في الدقيقتين 8، 10.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دارلو.

خط الدفاع: دالوت - يورو - هيفن - مزراوي.

خط الوسط: سانتوس - تيلمانس - لاسي - ماونت - راشفورد.

خط الهجوم: سيسكو

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق برايتون إلى الدور الرابع بالبطولة.