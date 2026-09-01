محمود بنتايج: من يريد الفوز بالدوري عليه اعتبار كل مباراة صعبة

تحدّث محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فوز فريقه على غزل المحلة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال “بنتايج” في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، ولم نقصر خلالها، وأشكر الجهاز الفني والجماهير التي حضرت وساندتنا".

وأضاف: "الذي يريد الفوز بالدوري عليه أن يعتبر كل مباراة صعبة، وأن يتعامل معها بكل تركيز".

وتطرق لاعب الزمالك إلى حصوله على جائزة رجل المباراة، مؤكدًا أن زملاءه كان لهم دور كبير في حصوله عليها، قائلًا: "أشكر زملائي على دعمي ومساندتي، والجائزة جاءت بفضل تعاوننا معًا على مدار اللقاء".

واختتم بنتايج تصريحاته بالإشادة بجماهير الزمالك، مؤكدًا: "الجماهير رقم واحد، وهي الداعم الرئيسي لفريق الزمالك".