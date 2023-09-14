"هالله هالله" .. مدحت شلبي يبدأ رحلة التعليق في الدوري السعودي .. تفاصيل

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن انضمام الكابتن مدحت شلبي للدوري السعودي عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام : مجموعه SSC 📺 تُعلن إنضمام الكابتن مدحت شلبي للتعليق على الدوري السعودي 🎙

وعلقت الفنانة سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح، على انتقال زوجها المعلق مدحت شلبي، للعمل في إحدى القنوات السعودية، قائلة: "لسه مش عارفه هسافر معاه ولا لا، لكن أنا اتربيت إني أنا مع زوجي في المكان اللي هو متواجد فيه".

وأضافت الفنانة سحر نوح، في تصريحات متلفزة،: "مدحت مش هيكون مقيم هناك، لكن هيروح فترة إذاعة المباريات ويرجع هنا مرة أخرى، وهيقدم برنامج من هنا في مصر"، موضحة: "نفسي أخوض التجربة وأروح السعودية لأني مروحتش قبل كده".

أهلاوي ولا زملكاوي؟

ردت الفنانة سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح، زوجة المعلق مدحت شلبي، على سؤال "هل مدحت شلبي أهلاوي ولا زملكاوي؟".

وقالت الفنانة سحر نوح، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مدحت ولا أهلاوي ولا زملكاوي، هو في الأصل كان مدرب كرة".