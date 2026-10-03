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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لـ 3 إرهابيين والسجن المشدد 15 سنة لـ 4 آخرين بخلية جبهة النصرة

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، بالسجن المؤبد لـ 3 إرهابيين ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة بخلية التجمع الخامس في القضية رقم 267 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

وقضت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له «جبهة النصرة» على قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها عليهم، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر خلية التجمع الخامس إرهاب جبهة النصرة

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