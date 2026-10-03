تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية في حدائق أكتوبر لـ 3 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية في حدائق أكتوبر، في القضية رقم 2743 لسنة 2026 جنايات حدائق أكتوبر، المقيدة برقم 5197 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «دينا .م» بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.