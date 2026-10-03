إخلاء عقار مكون من 11 طابقًا وقرار من المحافظة بإزالة 5 طوابق

شهدت منطقة أمبروزو بمحرم بك وسط الإسكندرية إخلاء عقار مكوّن من 11 طابقًا، بعد رصد ميـل شديد به، حيث جرى إخلاؤه والمنازل المحيطة به كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين.

لجنة هندسية لمعاينة العقار

ووجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة تأمين المنطقة، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة المهندسة إيمان عباس، رئيس حي وسط لمتابعة الموقف.

كما باشرت لجنة هندسية من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية معاينة العقار، وأوصت مبدئيًا بــإزالة 5 طوابق منه، فيما كشفت المعاينة أن العقار مقام دون ترخيص وبالمخالفة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة تنفيذ التوصيات الهندسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقار والمنطقة المحيطة.

وظهر ميل بالعقار رقم 21 ب بشارع بدر الجمال بنطاق حي وسط، حيث وجّه محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع العقار والتعامل الفوري مع الواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كما قامت الأجهزة المعنية بتأمين محيط العقار ومنع تواجد المواطنين بالمنطقة المحيطة به، مع اتخاذ جميع التدابير الفنية اللازمة للتعامل معه وفقًا لما تقرره الجهات الهندسية المختصة، وتجري الآن أعمال إخلاء المنقولات وسط تواجد أمني مكثف وتواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحيط العقار.