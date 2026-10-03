جامعة طنطا تتألق في أسبوع شباب الجامعات وتحصد 10 مراكز وميداليات

حققت جامعة طنطا حصادًا متميزًا خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، والذي اقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واستضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، بمشاركة جامعات ومعاهد عليا من مختلف أنحاء الجمهورية.

توجيهات جامعة طنطا

ونجح طلاب جامعة طنطا وفرقها المشاركة في حصد 10 مراكز وميداليات، بواقع 3 ميداليات ذهبية ومراكز أولى، وميداليتين فضيتين ومركزين ثانيين، و5 ميداليات برونزية ومراكز ثالثة، إلى جانب عدد من الألقاب الفردية المتميزة، في حصاد يعكس تنوع مواهب الطلاب وقدرتهم على المنافسة في مختلف مجالات الأنشطة الجامعية.

تحرك تنفيذي عاجل

وهنأ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الطلاب الفائزين وجميع أعضاء الوفد والمشرفين والمدربين، مؤكدًا أن ما حققه طلاب الجامعة يعكس ما يمتلكونه من قدرات ومواهب متميزة، ويجسد اهتمام الجامعة ببناء شخصية الطالب المتكاملة، ودعم مشاركته في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والكشفية، باعتبارها مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية، مشددًا على استمرار الجامعة في دعم الموهوبين وتمكينهم من تمثيل جامعة طنطا بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

تبادل الخبرات

وأكد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الحصاد المتميز جاء نتيجة الإعداد الجيد والتدريب المستمر والتكامل بين قطاعات الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية واكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، مشيدًا بما قدمه وفد جامعة طنطا من أداء متميز وروح تنافسية طوال فعاليات الأسبوع.

الحصول على المراكز الأولي

وشملت المراكز الأولى حصول جوالة جامعة طنطا على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تحقيق المستوى الأول في 11 مجالًا كشفيًا، من بينها الدين والحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والتطلع للقيادة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والتقاليد والفنون الكشفية، والصحة والرياضة، والقيم والاتجاهات الكشفية.

حصد البطولات

كما حصد النشاط الثقافي ذهبيتين، بعد حصول فريق الجامعة المكون من الطالبة خلود حسن البطاحجي بكلية الطب والطالب عبد العزيز أحمد عبد العزيز بكلية الهندسة على المركز الأول في دوري المعلومات الثقافية، إلى جانب حصول الطالبة نورهان الشهاوي على المركز الأول في مسابقة المقال.

مشاركة الطلاب والطالبات

وفي المنافسات الرياضية، حقق منتخب جامعة طنطا لكرة السلة – طلبة المركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصل الطالب محمد ناصر، بالفرقة الرابعة بكلية الطب، على المركز الثاني في مسابقة الطالب المثالي.

وواصلت الجامعة حضورها على منصات التتويج بحصد خمسة مراكز ثالثة، شملت المركز الثالث في الكرنفال العام، والمركز الثالث لمنتخب كورال الجامعة، والمركز الثالث في المعرض العلمي، والمركز الثالث في معرض الفنون التشكيلية في مجال الرسم الملون لغير المتخصصين، إلى جانب حصول الطالب مصطفى عبد العظيم السيد، بالفرقة الخامسة بكلية الطب، على المركز الثالث في مسابقة شعر الفصحى.

كما شهدت فعاليات الأسبوع تألقًا فرديًا لطلاب الجامعة، حيث حصل الجوال أحمد راضي، بكلية الحاسبات والمعلومات، على لقب «جوال مثالي» على مستوى الجامعات المصرية، وحصل الجوال عمرو طه، بكلية الحاسبات والمعلومات، على لقب «جوال مثالي» على مستوى وفد جامعة طنطا، فيما حصلت الجوالة نوران محمد، بكلية الهندسة، على لقب «جوالة مثالية» على مستوى وفد الجامعة.

دعم قيادات جامعة طنطا

وجاءت مشاركة جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، وريادة وتوجيه الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتنسيق العام للدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، والإشراف العام للدكتور محمد عبد الرحيم القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.