قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا.. الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن بميناء أوديسا
الرئيس السيسي: إعلان العلمين يؤكد أهمية دور نيباد في تنمية أفريقيا وتنفيذ أجندة 2063
الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا
تظاهرات في نابولي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة
استئناف المحلة تقرر عرض المتهمه بإنهاء حياة طفلة قطور علي أطباء مستشفي العباسية ..صور
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مسبقا بشأن استهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا
رفع معدلات الجاهزية.. تفاصيل تدريبات سيراميكا كليوباترا اليوم
السيسي: آن الأوان لأن تعتمد إفريقيا على مواردها الذاتية
«أكل ودبح وروقان».. رياض الخولي يفتح صندوق أسرار «ريا وسكينة»
100 دولار بكام انهاردة؟.. سعر الأخضر اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
روسيا تهدد بمواصلة استهداف كييف وتحذر الأجانب من البقاء في أوكرانيا
بالعلمين الجديدة.. الرئيس السيسي يترأس أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تتألق في أسبوع شباب الجامعات وتحصد 10 مراكز وميداليات

حصد البطولات الرياضية
حصد البطولات الرياضية
الغربية أحمد علي

حققت جامعة طنطا حصادًا متميزًا خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر،  والذي اقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واستضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، بمشاركة جامعات ومعاهد عليا من مختلف أنحاء الجمهورية.

توجيهات جامعة طنطا 

ونجح طلاب جامعة طنطا وفرقها المشاركة في حصد 10 مراكز وميداليات، بواقع 3 ميداليات ذهبية ومراكز أولى، وميداليتين فضيتين ومركزين ثانيين، و5 ميداليات برونزية ومراكز ثالثة، إلى جانب عدد من الألقاب الفردية المتميزة، في حصاد يعكس تنوع مواهب الطلاب وقدرتهم على المنافسة في مختلف مجالات الأنشطة الجامعية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وهنأ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الطلاب الفائزين وجميع أعضاء الوفد والمشرفين والمدربين، مؤكدًا أن ما حققه طلاب الجامعة يعكس ما يمتلكونه من قدرات ومواهب متميزة، ويجسد اهتمام الجامعة ببناء شخصية الطالب المتكاملة، ودعم مشاركته في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والكشفية، باعتبارها مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية، مشددًا على استمرار الجامعة في دعم الموهوبين وتمكينهم من تمثيل جامعة طنطا بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

تبادل الخبرات 

وأكد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الحصاد المتميز جاء نتيجة الإعداد الجيد والتدريب المستمر والتكامل بين قطاعات الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية واكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، مشيدًا بما قدمه وفد جامعة طنطا من أداء متميز وروح تنافسية طوال فعاليات الأسبوع.

الحصول على المراكز الأولي 

وشملت المراكز الأولى حصول جوالة جامعة طنطا على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تحقيق المستوى الأول في 11 مجالًا كشفيًا، من بينها الدين والحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والتطلع للقيادة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والتقاليد والفنون الكشفية، والصحة والرياضة، والقيم والاتجاهات الكشفية.

حصد البطولات 

كما حصد النشاط الثقافي ذهبيتين، بعد حصول فريق الجامعة المكون من الطالبة خلود حسن البطاحجي بكلية الطب والطالب عبد العزيز أحمد عبد العزيز بكلية الهندسة على المركز الأول في دوري المعلومات الثقافية، إلى جانب حصول الطالبة نورهان الشهاوي على المركز الأول في مسابقة المقال.

مشاركة الطلاب والطالبات 

وفي المنافسات الرياضية، حقق منتخب جامعة طنطا لكرة السلة – طلبة المركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصل الطالب محمد ناصر، بالفرقة الرابعة بكلية الطب، على المركز الثاني في مسابقة الطالب المثالي.

وواصلت الجامعة حضورها على منصات التتويج بحصد خمسة مراكز ثالثة، شملت المركز الثالث في الكرنفال العام، والمركز الثالث لمنتخب كورال الجامعة، والمركز الثالث في المعرض العلمي، والمركز الثالث في معرض الفنون التشكيلية في مجال الرسم الملون لغير المتخصصين، إلى جانب حصول الطالب مصطفى عبد العظيم السيد، بالفرقة الخامسة بكلية الطب، على المركز الثالث في مسابقة شعر الفصحى.

كما شهدت فعاليات الأسبوع تألقًا فرديًا لطلاب الجامعة، حيث حصل الجوال أحمد راضي، بكلية الحاسبات والمعلومات، على لقب «جوال مثالي» على مستوى الجامعات المصرية، وحصل الجوال عمرو طه، بكلية الحاسبات والمعلومات، على لقب «جوال مثالي» على مستوى وفد جامعة طنطا، فيما حصلت الجوالة نوران محمد، بكلية الهندسة، على لقب «جوالة مثالية» على مستوى وفد الجامعة.

دعم قيادات جامعة طنطا 

وجاءت مشاركة جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، وريادة وتوجيه الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتنسيق العام للدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، والإشراف العام للدكتور محمد عبد الرحيم القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا حصد البطولات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

أسعار الدواجن

بعد شهور من التراجع.. قفزة فى أسعار الدواجن والبانيه | كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

سيارات مازدا الكهربائية

مازدا توسع خطط إنتاج السيارات الكهربائية في الصين

عيوب ناقل CVT

فتيس CVT يورط جنرال موتورز في دعوى جماعية بسبب شكاوى متكررة

هوندا إليفيت 2027

هوندا تمنح SUV اقتصادية مظهرًا أكثر قوة وقدرات عملية جديدة

بالصور

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

زيادة الأملاح
زيادة الأملاح
زيادة الأملاح

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟
بتسيبي الشاحن في الكهرباء طول الوقت؟ هل بيستهلك كهرباء فعلًا؟

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود

القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ
القيادة بخزان شبه فارغ

اختبار في سن الـ13 يكشف خطر الإصابة بالخرف بعد عقود.. دراسة توضح العلاقة

علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف
علاقة مهارات التفكير في المراهقة بالخرف

فيديو

فيديو

بيكسر الزجاج.. فيديو لشاب يرشق الحافلات والسيارات بالحجارة ويثير ذعر الركاب

الفريق عبدرب النبى حافظ

الفريق عبد رب النبي حافظ.. بطولات قائد الفرقة 16 في ملحمة العبور وقاهر شارون

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد