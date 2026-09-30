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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة لكلية الحاسبات والمعلومات

كلية الحاسبات والمعلومات بطنطا
كلية الحاسبات والمعلومات بطنطا
الغربية أحمد علي

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا حفل تخرج الدفعة الرابعة لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة أمنية البربرى القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب بالكلية والجامعة .

حفل تخرج الطلاب والطالبات 


خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بالمشاركة في تخرج جيل جديد من شباب جامعة طنطا، في تخصص أصبح يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي، وأحد أكثر المجالات ارتباطًا بمستقبل الدول وقدرتها على المنافسة في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مؤكداً على أن ما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من اهتمام خاص بالتوسع في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، يعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية هذه التخصصات ودورها المحوري في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وإعداد أجيال مؤهلة للمنافسة في أسواق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

تعظيم دور البحث العلمي 

أضاف رئيس الجامعة أن العالم اليوم يشهد تحولات جذرية في طبيعة الوظائف ومهارات المستقبل، حيث أصبحت البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير النظم الرقمية، من أهم المجالات التي تتسابق الدول والمؤسسات للاستثمار فيها، ولم يعد امتلاك المعرفة التكنولوجية مجرد ميزة إضافية، بل أصبح ضرورة أساسية لمواكبة التطور والمشاركة في صناعة المستقبل، موجهاً رسالة للطلاب بأن يستثمروا في أنفسكم، وأن يطوروا مهاراتكم باستمرار، وألا يكتفوا بإتقان الأدوات التكنولوجية المتاحة، بل يسعوا إلى ابتكار أدوات وحلول جديدة، وأن يكونوا قادرين على التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، والتعامل المسؤول مع البيانات والتكنولوجيا، ويجعلوا من الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز قدراتكم وإبداعاتكم، لا بديلًا عن عقولكم.

تنمية ابداع الطلاب والباحثين 

تابع د. محمد حسين أن جامعة طنطا تدرك مسؤوليتها في إعداد خريجين قادرين على مواكبة التحولات الرقمية، ولذلك تحرص على تطوير التعليم وتحديث البرامج وتعزيز المهارات التطبيقية والرقمية والشراكات مع سوق العمل، مضيفاً أن كلية الحاسبات والمعلومات تولى اهتمامًا خاصًا لدورها في إعداد كوادر قادرة على الابتكار ودعم التحول الرقمي وخدمة المجتمع، موجهاً خالص الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، وللآباء والأمهات الذين كانوا شركاء أساسيين في هذا النجاح.

بداية مرحلة جديدة 

من جانبه أعرب الدكتور السيد العجوز عن سعادته بتخريج الدفعة، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والعطاء وتحمل المسؤولية، وليس نهاية للمسيرة التعليمية، مشيراً إلى أن خريجي كلية الحاسبات والمعلومات يمتلكون من المعرفة والمهارات ما يؤهلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والابتكار وتحويل أفكارهم إلى حلول تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التحول الرقمي والتنمية.

توجيه الشكر لأولياء الأمور

ووجّه نائب رئيس الجامعة التهنئة والشكر لأولياء الأمور، تقديرًا لدورهم في دعم أبنائهم طوال سنوات الدراسة، كما أشاد بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها في إعداد الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وحث الخريجين على التمسك بالعمل الجماعي والالتزام واحترام الوقت وأخلاقيات المهنة، وأن يكونوا سفراء مشرفين لجامعة طنطا، مؤكدًا أن نجاحهم يمثل إضافة حقيقية لسوق العمل وخدمة الوطن، ومتمنيًا لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والتميز.
من جانبها أكدت الدكتورة نانسى الحفناوى أن تخرج الطلاب يمثل لحظة فارقة تجسد رسالة الكلية في إعداد جيل من المتخصصين القادرين على صناعة المستقبل، مشيرةً إلى أن ما حققه الخريجون هو نتاج منظومة متكاملة من التعليم والتدريب والرعاية والدعم، وهنأت أبناء الكلية وأسرهم بهذا الإنجاز، مؤكدةً أن الكلية ستظل داعمة لخريجيها في مسيرتهم المهنية، وحاثةً إياهم على استثمار ما اكتسبوه من علم وخبرات في تحقيق طموحاتهم، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تقدمًا، بما يعكس مكانة كلية الحاسبات والمعلومات ودورها في إعداد كوادر تواكب احتياجات المستقبل.

اهداء درع رئيس جامعة طنطا 

شهدت فاعليات الحفل اهداء درع الحفل للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة وتكريم الخريجين وإهدائهم دروع وشهادات تقدير.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا حفل تخرج كلية الحاسبات والمعلومات

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