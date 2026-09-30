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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتشار الشيشة الإلكترونية بين طلاب مدرسة بحدائق المعادي..والمديرة:سنطبق عقوبة الفصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدرت إدارة مدرسة حدائق المعادي الرسمية للغات ، بيانا عاجلا لأولياء أمور طلاب المدارس ، قالت خلاله :

​حرصاً من إدارة مدرسة حدائق المعادي الرسمية لغات على سلامة أبنائنا الطلاب، وللحفاظ على البيئة التربوية والأخلاقية داخل المدرسة، نود التنبيه والتوعية بأمر بالغ الأهمية ، ​لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة غريبة وخطيرة بين بعض الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وهي حيازة واستخدام "الشيشة الإلكترونية / الفيب (Vape)".

​ولأننا نضع مصلحة أبنائنا وسلامتهم فوق كل اعتبار، ولا يمكن للجميع الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة التي تتفشى بشكل ينذر بالخطر، فقد قررت إدارة المدرسة اتخاذ إجراءات حاسمة ومشددة تنص على ما يلي :

  • أي طالب (في المرحلة الابتدائية، الإعدادية، أو الثانوية) يتم ضبط الشيشة الإلكترونية (الفيب) بحوزته داخل المدرسة، سيتم اتخاذ قرار بفصله نهائيًا من المدرسة دون تهاون.

​وقالت إدارة المدرسة المتمثلة في / عبير محمد علي – مديرة المدرسة في بيانها : نشدد على جميع أولياء الأمور الكرام ضرورة المتابعة المستمرة لأبنائهم، وعدم السماح لهم بحمل هذه الأجهزة تحت أي حجة أو مبرر (مثل: "أخذتها لأصلحها"، "تخص صديقي"، "سأسلمها لشخص ما"... إلخ).

وأضافت إدارة المدرسة : ​إن بناء جيل واعٍ وسليم ببدنه وأخلاقه مسؤلية مشتركة بين البيت والمدرسة. نرجو منكم التنبيه المشدد على أبناءنا والمحافظة عليهم ..شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم لما فيه مصلحة أبنائنا.

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه كان قد أصدر محمد لطفي قنديل مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية ، تعليمات عاجلة لمديري المدارس الثانوية ، بالتشديد على جميع الطلاب بعدم اصطحاب أو حيازة أي آلات أو أدوات حادة داخل المدرسة، حرصًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
 

وقال مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية في بيان له : يرجى التنبيه على أولياء الأمور بخطورة اصطحاب أبنائهم لأي أدوات حادة أو مواد غير مسموح بها داخل المدرسة، والتأكيد على ضرورة التعاون الكامل التعاون الكامل مع إدارة المدرسة في هذا الشأن.
 

وأضاف مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية : من يخالف هذه التعليمات يُعرّض نفسه للإجراءات القانونية والتأديبية المقررة، وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة، مع تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحسب نوع المخالفة ودرجة خطورتها وتكرارها.

كما شدد مدير عام إدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية ، على ضرورة الالتزام التام بقرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن منع الهاتف المحمول داخل المدارس ، موجها تعليمات بقيام إدارة كل مدرسة بإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بهذه التعليمات والتأكيد على الالتزام بها

مدرسة حدائق المعادي الرسمية للغات مدرسة حدائق المعادي مدرسة طلاب المدارس الشيشة الإلكترونية

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