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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا: بناء الوعي مسئولية وطنية.. ومواجهة الشائعات تكون بالمعلومة الموثوقة والحوار مع الشباب

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

 أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن بناء وعي الشباب يمثل جزءًا أصيلًا من المسئولية الوطنية للجامعات المصرية، وأن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم وإعداد الخريجين، وإنما يمتد إلى بناء شخصية الطالب القادر على الفهم والتحليل والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الوعي، والحفاظ على الدولة المصرية، وترسيخ الثقة في مؤسساتها.

ووجّه رئيس الجامعة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس إلى تخصيص مساحة مناسبة في بداية المحاضرات واللقاءات الطلابية لتناول القضايا والشؤون العامة، وتقديم المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتصحيح ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة أو شائعات، مع فتح المجال أمام الطلاب للحوار والنقاش وطرح تساؤلاتهم بحرية ومسئولية.

وأكد الدكتور محمد حسين أن مواجهة الشائعات تبدأ بإتاحة المعلومة الصحيحة وبناء قدرة الشباب على التفكير والتحليل والتحقق من المعلومات، مشددًا على أهمية الاستماع إلى الطلاب والتفاعل مع آرائهم وتساؤلاتهم، ورصد ما يطرحونه من مشكلات أو أوجه قصور والعمل على دراستها ومعالجتها، بما يعزز الثقة والتواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح أن جامعة طنطا تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الوعي من خلال مركز بناء الوعي، وقطاع شئون التعليم والطلاب، وأنشطة رعاية الطلاب والكليات المختلفة، موجّهًا في الوقت ذاته بالتوسع في تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، لتمكين الطلاب من التعرف بصورة مباشرة على جهود التنمية التي تتحقق على أرض الواقع.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة طنطا تضم نحو 115 ألف طالب وطالبة، وهو ما يضاعف من مسؤوليتها الوطنية في إعداد أجيال تمتلك العلم والمهارة والوعي، مؤكدًا أن دعم الدولة المصرية يتحقق من خلال أداء كل مؤسسة لمسؤوليتها بكفاءة، وبناء الإنسان الواعي القادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية والحفاظ على مقدرات وطنه.

وأكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا ستواصل أداء رسالتها باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وبناء الوعي، بما يدعم جهود الدولة المصرية ويعزز قدرة الشباب على فهم قضايا وطنهم والتفاعل معها بوعي ومسؤولية.

تبادل الخبرات 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين، وبحضور الدكتور فؤاد هراس والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيسي الجامعة الأسبقين، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة، المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا رفع كفاءة الخدمات تحسين مستوى الخدمات

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