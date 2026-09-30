قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشيد بلقاء الرئيس السيسي ومجلسي الوزراء والمحافظين أمس: تقليد مهم لاستعراض مختلف الملفات
رئيس الوزراء: وعي المصريين حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية
رئيس الوزراء: هدف مؤتمر أكتوبر الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
سقوط أدمن صفحة بيع الصواعق الكهربائية والأسلحة البيضاء على الفيس بوك
التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2027
غانا تعتذر عن مواجهة المغرب وديا بسبب أزمة داخلية
شوبير يكشف كواليس حديثه مع إبراهيم حسن بشأن مؤتمرات حسام حسن
أجواء خريفية مستقرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا
جنوب إفريقيا تستدعي السفير الأمريكي للمرة الثالثة بسبب"سلوك غير دبلوماسي"
بتخفيضات 25%.. «الزراعة» تطرح بيض المائدة عبر منافذها المتنقلة
أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. خطة عمل موسعة تضع المواطن والخدمات والأسواق والوعي المجتمعي في مقدمة الأولويات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقب الاجتماع الموسع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية وترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الميداني، وسرعة التعامل مع المشكلات، ووضع مصلحة المواطن وتحسين مستوى الخدمات في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

توجيهات رئيس الجمهورية 

ووجّه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والجهات التنفيذية بتكثيف المرور الميداني ومتابعة الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها النظافة ورفع المخلفات، والطرق والإنارة والمرافق، وانتظام الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية، إلى جانب تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مؤكدًا أن حسن معاملة المواطن وسرعة الاستجابة لمطالبه يمثلان أساسًا في تقييم أداء الجهاز التنفيذي.

تحسين خدمات المواطنين 

وفي ملف الوعي المجتمعي، شدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على تنفيذ خطة توعية موسعة على مستوى محافظة الغربية، تصل إلى المواطنين في أماكن وجودهم، من خلال الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس ومراكز الشباب والمعاهد، إلى جانب مختلف المؤسسات والجهات بالمحافظة، لتقديم رسائل توعوية مباشرة حول القضايا التي تمس حياة المواطنين، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وترسيخ ثقافة الحفاظ على مقدرات الدولة، وتعزيز الوعي بقضايا الأمن المجتمعي، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على البيئة والمرافق العامة، والتعامل الواعي مع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التوعية مسؤولية مشتركة تحتاج إلى عمل مؤسسي مستمر يصل إلى كل فئات المجتمع.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة عمل للمرحلة المقبلة، ترتكز على حسن استغلال موارد المحافظة والحفاظ على مقدرات الدولة، ودعم الاستثمار والإنتاج والقرى والتكتلات الاقتصادية، والارتقاء بجودة التعليم والخدمات، ورعاية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم ومتابعة تنفيذ الحلول على الأرض، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالعمل بروح الفريق، وأن الهدف هو تحويل التوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ضبط الاسعار تحسين خدمات المواطنين توجيهات رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

الأوقاف لـ«المصريين»: لا تنساقوا وراء الشائعات واحذروا التناحر وهدم المؤسسات

وزير الأوقاف

الأوقاف لـ«المصريين»: احموا الوطن وتصدوا للفتن.. وواجهوا التشكيك والفرقة والتشاؤم

الرئيس السيسي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 10 إرشادات في خطبة الجمعة لتعزيز الوعي وصون مقدرات الوطن

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد