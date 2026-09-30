الغربية.. خطة عمل موسعة تضع المواطن والخدمات والأسواق والوعي المجتمعي في مقدمة الأولويات

عقب الاجتماع الموسع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية وترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الميداني، وسرعة التعامل مع المشكلات، ووضع مصلحة المواطن وتحسين مستوى الخدمات في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

توجيهات رئيس الجمهورية

ووجّه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والجهات التنفيذية بتكثيف المرور الميداني ومتابعة الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها النظافة ورفع المخلفات، والطرق والإنارة والمرافق، وانتظام الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية، إلى جانب تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مؤكدًا أن حسن معاملة المواطن وسرعة الاستجابة لمطالبه يمثلان أساسًا في تقييم أداء الجهاز التنفيذي.

تحسين خدمات المواطنين

وفي ملف الوعي المجتمعي، شدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على تنفيذ خطة توعية موسعة على مستوى محافظة الغربية، تصل إلى المواطنين في أماكن وجودهم، من خلال الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس ومراكز الشباب والمعاهد، إلى جانب مختلف المؤسسات والجهات بالمحافظة، لتقديم رسائل توعوية مباشرة حول القضايا التي تمس حياة المواطنين، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وترسيخ ثقافة الحفاظ على مقدرات الدولة، وتعزيز الوعي بقضايا الأمن المجتمعي، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على البيئة والمرافق العامة، والتعامل الواعي مع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التوعية مسؤولية مشتركة تحتاج إلى عمل مؤسسي مستمر يصل إلى كل فئات المجتمع.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة عمل للمرحلة المقبلة، ترتكز على حسن استغلال موارد المحافظة والحفاظ على مقدرات الدولة، ودعم الاستثمار والإنتاج والقرى والتكتلات الاقتصادية، والارتقاء بجودة التعليم والخدمات، ورعاية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم ومتابعة تنفيذ الحلول على الأرض، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالعمل بروح الفريق، وأن الهدف هو تحويل التوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.