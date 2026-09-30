محافظ الغربية: مواصلة تطوير مراكز الشباب ودعم الأنشطة المقدمة للنشء

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الأستاذ محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد بالغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله وخدمة أبناء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

ووجه المحافظ بمواصلة تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتوسع في الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية، بما يلبي احتياجات النشء والشباب ويتيح لهم ممارسة الأنشطة في بيئة مناسبة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شدد على تكثيف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة بها، مؤكدًا أن دعم الشباب والاستثمار في قدراتهم يمثل أولوية لبناء الإنسان.