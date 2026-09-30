مصرللطيران تشغّل 4 رحلات خاصة لنقل فريق برشلونة خلال مشاركتة في الدوري الأوروبي

بدأت الشركة تشغيل أربع رحلات خاصة باستخدام طائرات من طراز A320neo، وذلك لخوض جولات الفريق للمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة (EuroLeague)، في ضوء الشراكة العالمية التي تجمع مصر للطيران بنادي برشلونة الإسباني بإعتبار مصرللطيران شريك الطيران الرسمي لفريق نادي برشلونة الإسباني لكرة السلة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر للطيران نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية وتوسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات والكيانات العالمية.

وتربط الرحلات الخاصة أربع وجهات إقليمية ودولية، بما يضمن أعلى مستويات الانتظام والانسيابية في حركة الفريق، حيث انطلقت الرحلة الأولى من برشلونة إلى دبي يوم 27 سبتمبر في تمام الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي، تليها رحلة دبي إلى إسطنبول يوم 30 سبتمبر في تمام الساعة 16:00، ثم رحلة إسطنبول إلى أليكانتي يوم 3 أكتوبر في تمام الساعة 11:00، على أن تختتم الرحلات بعودة الفريق من أليكانتي إلى برشلونة يوم 4 أكتوبر في تمام الساعة 23:25 بالتوقيت المحلي.

ومن جانبه، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن تشغيل الرحلات الخاصة لنقل فريق برشلونة لكرة السلة يعكس قدرة مصر للطيران على تقديم خدماتها المتكاملة للفرق والكيانات الرياضية العالمية، بما يتماشي مع مكانة الشركة كشريك عالمي وناقل جوي رسمي حصري لأحد أبرز الأندية الرياضية على الساحة الدولية، والتي تمتد حتى نهاية موسم 2029/2028.

وأضاف عادل أن التعاون مع نادي برشلونة يُمثل شهادة ثقة دولية في الكفاءة التشغيلية والخدمات التي تقدمها مصر للطيران، كما يدعم استراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ حضورها على الساحة العالمية، والاستفادة من الشراكات الدولية في دعم خطط النمو والتوسع وتعزيز تجربة العملاء.

وأكد عادل أن مصر للطيران تواصل تنفيذ خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة العالمية، من خلال تقديم خدمات متميزة لعملائها وشركائها حول العالم، بما يسهم في تعزيز مستويات الخدمة ودعم الصورة الذهنية للناقل الوطني، ورفع اسم وعلم مصر في مختلف أنحاء العالم.