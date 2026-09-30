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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتاخد فلوسك في ميعادها.. شوبير يطالب لاعبي الأهلي بمردود داخل الملعب

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن التزام النادي الأهلي بسداد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن النادي صرف ما يقرب من 200 مليون جنيه من مستحقات اللاعبين عن الموسم الجديد.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن التزام الأهلي بسداد مستحقات لاعبيه في مواعيدها يعد من أبرز الأمور التي تميز النادي على مدار السنوات الماضية.

وأوضح: «الأهلي صرف ما يقرب من 200 مليون جنيه من مستحقات اللاعبين للموسم الجديد، والحقيقة إن ده أهم ما يميز الأهلي طول عمره، عمرهم ما يوعدوا ويخلفوا».

وأضاف: «وده بيخلي اللعيبة عندهم حالة من الفرحة والهدوء والاطمئنان، لأنك ضامن فلوسك هتنزل إمتى ومعندكش مشاكل».

وأشار شوبير إلى أن التزام النادي تجاه اللاعبين يقابله التزام من جانب عناصر الفريق، سواء في التدريبات أو المباريات، مع ضرورة السعي لتحقيق البطولات.

وتابع: «لكن هنا بقى مادام الأهلي ملتزم معاك بالشكل ده، فإنت كمان لازم تكون ملتزم مع النادي، ملتزم في تمرينك وملتزم في الماتشات وتحاول تحقق بطولات».

واختتم تصريحاته قائلًا: «الكورة في ملعب اللعيبة، إنت كل شهر بتاخد فلوسك في ميعادها، فلازم يبقى فيه مردود قصاد ده».

شوبير الأهلي لتحقيق البطولات 200 مليون جنيه تصريحات إذاعية إن التزام الأهلي بسداد مستحقات

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