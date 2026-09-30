تحرك جديد من الأهلي لتدعيم الفريق.. ثنائي البنك الأهلي على رادار القلعة الحمراء

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى رغبة إدارة القلعة الحمراء في التعاقد مع ثنائي البنك الأهلي، محمود الجزار وعلي حمدي.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يرغب في ضم محمود الجزار لتدعيم خط الدفاع، إلى جانب علي حمدي لتعزيز خط الوسط، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح أن الأهلي في حال الاستقرار بشكل نهائي على التعاقد مع الثنائي، سيعمل على تقديم عرض رسمي إلى البنك الأهلي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن العرض المنتظر قد يأتي بنفس بنود صفقة التعاقد مع علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي، في إطار رغبة الأهلي في تكرار التجربة ذاتها مع البنك الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في كلاسيكو الكرة المصرية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مواجهة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مباريات القمة بين الفريقين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن بينها مواجهة الأهلي والزمالك، مع وجود مجموعة من كبار المحللين الرياضيين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.