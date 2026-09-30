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موعد مباراة الأهلي والزمالك في مواجهة خطف برونزية مونديال أندية اليد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في مواجهة خطف برونزية مونديال أندية اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
محمد سمير

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد في مواجهة مصرية خالصة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، المقامة حاليًا في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس، في مواجهة تجمع قطبي كرة اليد المصرية لتحديد المركز الثالث في البطولة.

وحجز الأهلي مقعده في مباراة البرونزية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، حيث استهل مشواره بالفوز على برقان الكويتي بنتيجة 35-17، قبل الخسارة أمام فيزبريم المجري 31-23، ثم اختتم دور المجموعات بالفوز على فوكس برلين الألماني بنتيجة 30-27.

وعلى الجانب الآخر، تأهل الزمالك لمباراة تحديد المركز الثالث بعدما حقق الفوز على بينهيروس البرازيلي بنتيجة 28-27، عقب انتصاره في الجولة الأولى على منتدى درب سلطان المغربي بنتيجة 42-17، فيما خسر أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 39-29.
 

الأهلي الزمالك مونديال أندية اليد برونزية مونديال أندية اليد موعد مباراة الأهلي والزمالك

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