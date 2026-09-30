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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: يجب دعم حمزة عبدالكريم .. والأهلي قد يتعاقد مع حسام عبدالمجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمد سمير

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز منتخب مصر على جنوب السودان يمثل مكسبًا كبيرًا، مشيرًا إلى صعوبة مواجهة المنتخبات التي لا تتوافر عنها معلومات كثيرة.

وقال «السيد»، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الفوز على جنوب السودان مكسب كبير، لأن الفرق الصغيرة بتكون مبهمة ومش عارف عنها حاجة، وبتلعب بشكل عشوائي".

وأضاف: "حسام حسن عنده مشكلة في إدارة الأزمات، وحديثه بيكون يقصد منه حاجة، لكن بيتفهم أحيانًا بشكل تاني".

وتابع: "لازم اتحاد الكرة يكون عنده خطة واضحة للفترة الجاية، هل هو عايز مشروع يستمر ويحسابه بالقطعة مع أول تعثر ونفكر في التغيير؟".

وأوضح: "يجب دعم حمزة عبدالكريم وليس الهجوم عليه، واللاعب يستحق الحصول على فرصة كاملة لإثبات نفسه".

وعن مواجهة جنوب السودان، قال: "اللعب على النجيل الصناعي متعب للظهر والركبة، واللاعبين هيشعروا بالتعب غدًا".

وعن إبراهيم عادل، أكد: "خطوته في اللعب بالدوري الإماراتي غلط، وكان الأفضل يستمر في بيراميدز، لأنه أقل من مستوى الدوري المصري".

واختتم أحمد السيد تصريحاته قائلًا: "مشكلة الأهلي في خط الدفاع هي عدم الثبات على تشكيل واحد في ثنائي الدفاع وكثرة التغييرات، وقد يتعاقد الأهلي مع حسام عبدالمجيد أو لاعب محترف".

حمزة عبدالكريم الأهلي حسام عبدالمجيد أحمد السيد

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