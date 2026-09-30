«سياسة هتدّيني كام» .. عبد الواحد السيد: لن أستغرب حال انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

أكد عبد الواحد السيد، نجم الزمالك السابق، أن انتماء اللاعبين للأندية اختلف عن السابق، مشيرًا إلى أن المقابل المادي أصبح عاملًا مؤثرًا في قرارات اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الواحد السيد، خلال تصريحات عبر برنامج «اللعيب»: «زمان اللعيبة كان عندها انتماء للمكان اللي فيه أكثر بصراحة، دلوقتي اللاعب تفكيره هتديني كام.. المكان اللي هيديله أكثر هيروحله».

وأضاف: «فأنا مش هيكون عندي أي استغراب لو أحمد فتوح راح الأهلي، وأنا بقولك هنا أنا ضد بيعه في التوقيت ده لأن الزمالك محتاج كل لاعب».

وتابع: «أنت لسه بايع بيزيرا ومظنش فلوسه هتغير حاجة في وضع النادي برضه».