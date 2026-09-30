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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشادة مع «موكوينا» تُجمّد محمود جاد في بيراميدز .. ومساعٍٍ لاحتواء الأزمة

موكينا
موكينا
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل أزمة داخل فريق بيراميدز، بعد دخول محمود جاد، حارس مرمى الفريق، في مشادة كلامية مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني، خلال أحد تدريبات الفريق.

وأوضح "الغندور" أن موكوينا قرر استبعاد محمود جاد من التدريبات الجماعية وتجميده، بعد غضب الحارس بسبب عدم مشاركته في مباريات بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن موكوينا يرى أن اللاعب لا يتدرب بالشكل المطلوب، وهو ما تسبب في نشوب مشادة بين الثنائي، ليقرر المدير الفني إيقاف الحارس وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية.

وأضاف الغندور أن إدارة بيراميدز تسعى لعقد جلسة بين محمود جاد وموكوينا، من أجل احتواء الأزمة وإنهاء الخلاف، تمهيدًا لعودة الحارس إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

خالد الغندور بيراميدز محمود جاد رولاني موكوينا

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