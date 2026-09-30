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إعلامي: رئيس أهلي بنغازي يقود مفاوضات ضم أحمد فتوح .. والزمالك مُتمسك باللاعب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: رئيس أهلي بنغازي يقود مفاوضات ضم أحمد فتوح .. والزمالك مُتمسك باللاعب

أحمد فتوح
أحمد فتوح
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن دخول نادي أهلي بنغازي الليبي في مفاوضات للتعاقد مع أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.

وأوضح «الغندور» أن علي الشريف، رئيس نادي أهلي بنغازي، يقود المفاوضات بنفسه، ويتواصل بشكل مباشر مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن رئيس أهلي بنغازي يتمسك بقوة بحسم التعاقد مع أحمد فتوح، في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة الزمالك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، ولا توجد موافقة حتى الآن على رحيله.

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وكشف مصدر داخل النادي أن الزمالك لا يدرس الاستغناء عن فتوح في الوقت الحالي، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى خدماته مع استمرار ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات خلال الموسم.

وأوضح المصدر أن العرض وصل إلى إدارة الزمالك قبل يومين، إلا أن النادي لم يتردد في رفضه، مفضلًا الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم فتح باب الرحيل أمامه في الوقت الراهن.

وأفاد المصدر بأن العرض المقدم كان من نادي أهلي بنغازي الليبي، وتضمن مقابلًا ماليًا قدره 700 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب.

ويرتبط «فتوح» بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، فيما تعمل إدارة النادي على التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور نادي أهلي بنغازي الليبي أحمد فتوح الزمالك

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