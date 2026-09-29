صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الليبي لأحمد فتوح.. وموقف الزمالك

حسم نادي الزمالك موقفه من العرض الذي وصل إليه خلال الأيام الماضية للحصول على خدمات أحمد فتوح، بعدما قرر مجلس الإدارة رفض العرض والتمسك باستمرار الظهير الأيسر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح

وكشف مصدر داخل النادي أن الزمالك لا يدرس الاستغناء عن فتوح في الوقت الحالي، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى خدماته مع استمرار ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات خلال الموسم.

وأوضح المصدر أن العرض وصل إلى إدارة الزمالك قبل يومين، إلا أن النادي لم يتردد في رفضه، مفضلًا الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم فتح باب الرحيل أمامه في الوقت الراهن.

وأفاد المصدر بأن العرض المقدم كان من نادي أهلي بنغازي الليبي، وتضمن مقابلًا ماليًا قدره 700 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب.

ويرتبط فتوح بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، فيما تعمل إدارة النادي على التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.