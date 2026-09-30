مسئول أمريكي: ترامب قد يستأنف الحرب على إيران بعد الانتخابات

أفاد مسئولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف العمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر القادم.

ولم تسفر المحادثات الأمريكية الإيرانية التي قادها وسطاء قطريون هذا الأسبوع إلا عن نتائج ضئيلة، ما يزيد من احتمالات تجدد القتال بين الجانبين، وفق ما كشفه موقع أكسيوس نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة.

جهود قطرية محبطة وتقدّم شبه معدوم

وقال مصدران إن المسئولين القطريين سيواصلون المحاولة رغم شعورهم بإحباط متزايد من مواقف كلا الجانبين، حيث لم يُظهر أي طرف استعداداً لتقديم تنازلات.

وأكدت المصادر أن الجمود الحالي يعزز قناعة واشنطن وطهران بأن تجدد الصراع العسكري بات أكثر ترجيحاً، فيما يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية الكبرى بعد انتخابات التجديد النصفي.

خطة الصفحتين.. رفع الحصار مقابل تنازلات نووية

وكشف الموقع أن الوسيط القطري علي الذوادي التقى الاثنين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفريقه في نيويورك لساعات، حيث ناقشا مقترح تسوية قطرياً من صفحتين يهدف إلى تلبية مطلب إيران برفع الحصار البحري الأمريكي ومطلب واشنطن بتقديم تنازلات نووية إيرانية.

وفي مساء اليوم نفسه، أجرى الذوادي محادثات في واشنطن مع مبعوث ترامب جاريد كوشنر ومسؤولين أمريكيين آخرين، وحضر نائب الرئيس فانس جزءاً من الاجتماع.

من التفاؤل إلى الانقلاب.. ترامب ينفي تقديم أي شيء لإيران

وفي مفارقة لافتة، كان البيت الأبيض متفائلاً صباح الاثنين بإحراز تقدم، حيث أطلع مسؤولون أمريكيون وسائل إعلام بينها أكسيوس بأن المحادثات كانت "إيجابية وبناءة" وأن إيران "أشارت إلى أنها مرنة بشأن القضايا النووية"، بل إن ترامب كان مستعداً لتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل خطوات ملموسة لتقليص البرنامج النووي.

لكن بعد ساعات فقط، وبينما كان المسؤولون القطريون لا يزالون في البيت الأبيض، نشر ترامب على منصة تروث سوشيال أنه لم يقدم أي شيء لإيران، ما نسف أجواء التفاؤل.

الوضع الراهن: طريق مسدود واتهامات متبادلة

وقال أحد المصادر: "الأمر عالق. الإيرانيون يطالبون بأشياء لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، والولايات المتحدة تعتقد أنها منتصرة لذلك لا حاجة إلى حل وسط".

وأشار المصدر إلى أن وسطاء إقليميين آخرين مثل باكستان ومصر حثوا إيران على تقديم تنازلات نووية، لكن طهران أكدت أنها لن تنظر في ذلك إلا بعد موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو.

وفي المقابل، قال محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الثلاثاء إن إيران أبلغت واشنطن بشروطها لكن "ترامب غير قادر على اتخاذ قرار"، مضيفاً: "ترامب عالق في مستنقع لا يستطيع فيه التفاوض ولا القتال".

ورد ترامب على الصحفيين الثلاثاء قائلاً: "إنهم يؤدون عملهم بشكل سيئ للغاية. لا أعرف ما إذا كانوا مستعدين للاستسلام بعد. سيستسلمون. هذا لمنع امتلاك سلاح نووي. لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً".