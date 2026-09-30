اللي بيحصل دا عيب .. أسامة نبيه ينتقد سياسة الزمالك: «هنبيع ولاد النادي كمان»

انتقد أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، ما يحدث داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، بشأن رحيل عدد من اللاعبين، خلال الفترة المقبلة.

وقال أسامة نبيه عبر تصريحات تلفزيونية: “اللي بيحصل في الزمالك ده عيب.. بعنا المحترفين وقلنا دول محترفين وعشان مرتباتهم وكده.. دلوقتي هنبيع ولاد النادي هما كمان”.

وحسم نادي الزمالك موقفه من العرض الذي وصل إليه خلال الأيام الماضية للحصول على خدمات أحمد فتوح، بعدما قرر مجلس الإدارة رفض العرض والتمسك باستمرار الظهير الأيسر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح

وكشف مصدر داخل النادي أن الزمالك لا يدرس الاستغناء عن فتوح في الوقت الحالي، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى خدماته مع استمرار ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات خلال الموسم.