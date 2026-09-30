بـ التورتة .. سفير مصر يُهنئ المنتخب الوطني بالفوز على جنوب السودان .. صور

حرص حازم ممدوح سفير مصر في جنوب السودان، برفقة خالد الدرندلي رئيس البعثة ونائب رئيس اتحاد الكرة، على تهنئة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد الفوز بخماسية نظيفة على جنوب السودان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

حرص السفير على توجيه الشكر للبعثة المصرية والمظهر المشرف في جنوب السودان وقيام الجماهير السودانية بتشجيع منتخب مصر في نهاية اللقاء.

ووجّه خالد الدرندلي رئيس البعثة المصرية، الشكر للسفارة المصرية على المجهودات التي بذلت في الفترة الماضية منذ وصول البعثة وتسهيل مهمة المنتخب.

كما وجّه الشكر للجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول في المباراة والخروج بهذا الشكل المشرف والنتيجة الكبيرة أمام منتخب جنوب السودان.