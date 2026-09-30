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سعيد بالأداء .. عمرو محمود ياسين يُشيد بفوز منتخب مصر: «بداية ممكن نبني عليها»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعيد بالأداء .. عمرو محمود ياسين يُشيد بفوز منتخب مصر: «بداية ممكن نبني عليها»

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
سارة عبد الله

علّق السيناريست عمرو محمود ياسين، على فوز منتخب مصر على جنوب السودان في الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2027.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فيسبوك: “أنا سعيد بأداء ونتيجة مباراة اليوم بغض النظر  عن مستوى المنافس ولكن  كان مهمًا الفوز وكمان بسكور في ظل ظروف صعبة .. فدي بداية ممكن نبني عليها .. على كافة الأصعدة .. بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم”.

وحقق منتخب مصر فوزًا كاسحًا على نظيره جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز مصر على جنوب السودان كالتالي:

- مصر: 4 نقاط
- مالاوي: 3 نقاط
- أنجولا: نقطة واحدة
- جنوب السودان: دون نقاط.

عمرو محمود ياسين منتخب مصر تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٧

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