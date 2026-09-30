سويسرا تضرب إسكتلندا بثلاثية وتنفرد بصدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب سويسرا فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه إسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «هامبدن بارك»، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة بداية مثيرة، بعدما تعرض منتخب إسكتلندا لضربة قوية في الدقيقة 11 بطرد جاك هندري، عقب تدخل تقنية الفيديو، ليقرر الحكم إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة، بعد قيام اللاعب بجذب دان ندوي من القميص.

وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء لصالح سويسرا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتراجع عن قراره عقب مراجعة تقنية الفيديو.

واستغل المنتخب السويسري النقص العددي سريعًا، وسجل ريكاردو رودريجيز هدف التقدم في الدقيقة 12، ليحافظ الضيوف على أفضلية الهدف حتى نهاية الشوط الأول.

واصل منتخب سويسرا تفوقه خلال الشوط الثاني، وتمكن نيكو إلفيدي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعد تمريرة حاسمة من دان ندوي.

وقبل نهاية المباراة، اختتم زكي أمدوني ثلاثية المنتخب السويسري في الدقيقة 83، مستفيدًا من تمريرة جديدة لدان ندوي، الذي صنع هدفي فريقه الثاني والثالث.

وبهذا الفوز، رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى في المستوى الثاني، بينما توقف رصيد إسكتلندا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

