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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«الموت أهون من التجنيد».. آلاف الحريديم يُشعلون شوارع القدس بمسيرة ضد الجيش الإسرائيلي

مظاهرات لليهود الحريديم في القدس المحتلة ضد التجنيد الإجباري
مظاهرات لليهود الحريديم في القدس المحتلة ضد التجنيد الإجباري
خاطر عبادة

شهدت مدينة القدس المحتلة مساء الثلاثاء مسيرة حاشدة لآلاف اليهود الحريديم المتشددين ضد التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال، احتفالاً بالإفراج عن متهربين حريديم من السجن العسكري.

لافتات المتظاهرين: نموت ولن نتطوع 

وانطلقت المسيرة في منطقة كيكار هاشابات، على امتداد شارعي شموئيل هانافي وبار إيلان، بدعوة من فصيل القدس الحريدي المتطرف المناهض للتجنيد المعروف باسم "بيليج يروشالمي"، بحسب وكالة الأنباء كان.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات معادية للجيش والصهيونية، منها: "سنموت بكل جوارحنا ولن نتطوع"، و"أطلقوا سراح الرهائن من السجن رقم 10 الذين لن يخدموا أبداً في جيش العدو"، و"لو كان عليّ أن أختار بين الذهاب إلى الجيش أو الموت بالطريقة التي مات بها، لفضّلت أن يموت"، و"لن نضحي بأطفالنا على مذبح الصهيونية".

غضب سياسي.. أيزنكوت وليبرمان وبينيت يهاجمون نتنياهو

وأثارت المسيرة عاصفة من الانتقادات في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث انتقد رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت المسيرة وربطها بالانتخابات المقبلة، وكتب على منصة X: "الانتخابات المقبلة تدور بين حكومة التهرب وحكومة صهيونية للتجنيد الإجباري. لا يمكن لدولة إسرائيل أن تتحمل ولاية أخرى لحكومة التهرب".

بدوره، هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان المسيرة، قائلاً: "يُقام في القدس موكب ترحيبي للمتهربين من التجنيد الذين أُطلق سراحهم وكأنهم أُطلق سراحهم للتو بعد ثلاث سنوات من القتال في غزة. هؤلاء هم شركاء نتنياهو. بدون هؤلاء المتهربين لن يكون لنيبي حكومة".

وطالب ليبرمان نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بإدانة الاحتجاج وفتح تحقيق في الأموال التي وزعت على المتهربين.

كما أدان رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب بياحاد نفتالي بينيت المسيرة، قائلاً: "في هذه الحكومة الأبطال هم المتهربون من التجنيد وليس المقاتلون"، واصفاً التهرب بأنه "التهديد الأمني الحقيقي"، ومتهماً نتنياهو ورئيس حزب شاس أرييه درعي بدفع مليارات من الشيكل للمتهربين.

وقال رئيس حزب شعب إسرائيل العميد احتياط عوفر وينتر إن المسيرة "أساءت إلى جنود الجيش الإسرائيلي وأحرجتهم".

استعراض المتهربين يتواصل في بني براك

ويأتي ذلك بعد أيام من انتقاد بينيت وليبرمان ورئيس حزب الاحتياطيين يواز هيندل مسيرة مماثلة في بني براك السبت ضد تجنيد الحريديم، وصفوها بأنها "استعراض للمتهربين من التجنيد والمتخاذلين".

وربط الثلاثة الحدث بالحملة الانتخابية وأزمة قانون التجنيد، حيث كتب بينيت: "هذا هو بالضبط ما تدور حوله الانتخابات.. في عهدي لن يحصل أي شخص لا يلتحق بالخدمة العسكرية على شيكل واحد من الدولة. ما ليس صهيونياً لن يكون على حسابي".

القدس المحتلة مظاهرة للحريديم التجنيد الإجباري جيش الاحتلال

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