متى تنخفض درجات الحرارة؟ .. الأرصاد تكشف موعد بداية الأجواء الباردة وتقلبات الخريف

لا تزال درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات النهار رغم بدء فصل الخريف، ما يطرح تساؤلات حول موعد انخفاض الحرارة بشكل واضح، ووقت انتهاء الأجواء الحارة وبدء الشعور بالطقس البارد.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الانخفاض في درجات الحرارة سيحدث بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ الأجواء الباردة في الظهور بصورة أوضح مع منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح “شاهين” أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية بين الصيف والخريف، مشيرًا إلى استمرار درجات الحرارة حول معدلات مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع زيادة الإحساس بالاعتدال خلال فترات الليل.

متى يبدأ الإحساس الحقيقي بالخريف؟

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية الحالية إلى استمرار الطقس الحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال الليل، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تصل إلى نحو 30 درجة على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة.

وأكد “شاهين” أن منتصف أكتوبر يمثل بداية مرحلة أكثر وضوحًا في انخفاض درجات الحرارة، موضحًا أن الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل سيزداد تدريجيًا مع تقدم فصل الخريف.

تقلبات جوية سريعة خلال الخريف

وأشار مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر إلى أن فصل الخريف من الفصول التي تشهد تغيرات جوية سريعة ومستمرة، لافتًا إلى احتمالية نشاط الرياح على بعض المناطق وظهور ظواهر جوية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن فرص سقوط الأمطار قد تظهر على فترات متفاوتة، خاصة على مناطق من شمال البلاد والسواحل الشمالية، إلى جانب مناطق من البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد بالفعل خلال الأيام المقبلة فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية، مع ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق.

هل تنتهي الأجواء الحارة قريبًا؟

ولا يعني الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة انتهاء الأجواء الحارة بصورة مفاجئة، إذ تشير التوقعات إلى استمرار الحرارة خلال ساعات النهار خلال بداية أكتوبر، قبل أن تتجه الأجواء إلى مزيد من الاعتدال مع تقدم الشهر.

وبحسب شاهين، فإن التحول الأوضح نحو الأجواء الباردة يبدأ من منتصف أكتوبر، مع استمرار طبيعة الخريف المتقلبة وظهور الفارق بين حرارة النهار وبرودة الليل بصورة أكبر.

الخريف.. فصل المفاجآت الجوية

ومع تقدم فصل الخريف، تظل التقلبات الجوية السريعة أبرز سماته، ما يعني إمكانية انتقال الأجواء من الحرارة إلى الاعتدال أو سقوط الأمطار ونشاط الرياح خلال فترات متقاربة، بحسب التغيرات الجوية والخرائط خلال الفترة المقبلة.

وتبقى توقعات الأيام الحالية تشير إلى استمرار المرحلة الانتقالية، بينما ينتظر المواطنون منتصف أكتوبر، الموعد المتوقع لبدء ظهور الأجواء الباردة بشكل أوضح.