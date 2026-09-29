روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد

حذرت روسيا اليوم الثلاثاء من أن أي محاولة لفرض حصار على منطقة كالينينغراد من قبل المملكة المتحدة أو حلف شمال الأطلسي ستواجه برد باستخدام جميع الوسائل، بما في ذلك الأسلحة النووية.

في بيان على تطبيق تيليجرام، قالت السفارة الروسية في لندن هذا الكلام رداً على تقارير إعلامية بريطانية ناقشت إمكانية فرض حلف شمال الأطلسي حصاراً على كالينينغراد أو عدم الاعتراف بالسيادة الروسية على المنطقة.

وقالت: "يجب ألا يتوهم أولئك الذين يدعون إلى خطط لحصار كالينينغراد أو شن ضربة ضدها بشأن العواقب. أي عمل عسكري من جانب المملكة المتحدة أو حلف شمال الأطلسي ضد الأراضي الروسية سيُقابل برد باستخدام جميع الوسائل المتاحة لروسيا، بما في ذلك الأسلحة النووية".

وأكدت السفارة مجدداً أن روسيا "لا تسعى إلى المواجهة مع الناتو وأوروبا ولا تنوي مهاجمتهما"، مضيفة أن أولئك الذين يختارون بدء مثل هذا الصراع "لا ينبغي أن يكون لديهم أي أوهام" بأن روسيا سترد وفقاً لذلك.

منطقة كالينينغراد هي جيب روسي على بحر البلطيق، تقع بين بولندا وليتوانيا ويفصلها عن البر الرئيسي لروسيا الأراضي الليتوانية.